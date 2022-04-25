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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den flaş karar! "Reddi miras yapıyorum!"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken yaşanan 'miras kavgası' sonrası reddi miras yaptı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den flaş karar! "Reddi miras yapıyorum!"

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kaybının ardından ünlü avukatın mirasıyla ilgili sorunlarla uğraşıyordu.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini 15 milyon liraya sattığı iddialarıyla sinirlenen Ece Erken hesabındaki paraya el konulduğunu söylemişti. Erken son olarak eski eş Benan Kocadereli'nin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evini habersiz kiraya vermesiyle şoke oldu. Tüm yaşananlar ve miras kavgası sonrası sunucu Ece Erken pes etti. Ece Erken reddi miras yaptı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den flaş karar! Reddi miras yapıyorum!

"EŞİMİ ÇOK SEVDİM"

Erken açıklamasında "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den flaş karar! Reddi miras yapıyorum!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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