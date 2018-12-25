Eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eşi tarafından pompalı tüfekle yaralandığı iddia edilen kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta elinde pompalı tüfek olan eşi Sami K. tarafından kovalanan Gülbeyaz K, yardım talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcu Eğitim Merkezi'ne sığınmak istedi.

Gülbeyaz K, merkezin girişine geldiği sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Denetimli serbestlik hizmeti kapsamında bir okulda hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen Sami K, merkez çalışanlarınca polise teslim edildi.

Merkezin kafeteryasını işleten Gülnur Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının koşarak yardım istediğini, çığlık sesi üzerine dışarı çıktığını belirtti.

Kapıyı açmasıyla tüfeğin bir daha ateşlendiğini, o sırada yaralanan kadının kucağına düştüğünü anlatan Duran, yardım istediği mesai arkadaşlarından birinin silahlı kişiyi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.