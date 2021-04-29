Esim isminin anlamı nedir, Esim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Esim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Esim ismi ne demek, Esim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Esim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Esim İsminin anlamı nedir? TDK Esim anlamı:

Esim ismi TDK'da rüzgarın en tatlı ve hafif esmesi anlamına gelmektedir.

Esim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Esim ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Esim isminin kökeni:

Esim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Esim isminde 162 kişi vardır.

Esim isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Esim isminin rengi:

Yosun Yeşili

Esim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Esim isminin Harf Analizi Nedir ?

Esim ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Esim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Esim ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

S : 22

İ : 12

M : 16

= 56 – Esim İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

Esim ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Esim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Esim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

E: 5 S: 1 İ: 9 M: 4 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Esim isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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