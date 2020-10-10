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Eşini diri diri yakmak istedi!

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı olan şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi, benzin dökere yakmak istedi.

Eşini diri diri yakmak istedi!

Kayseri'de uzaklaştırma kararına uymayan şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Ç. (45), eşiyle beraber yaşadığı eve geldi. Burada eşi N.K. (55) ile tartışan M.Ç., yanında getirdiği benzini eve döktü. Eşinin polisi aradığını gören M.Ç., evi yakamadan kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Akkaya
Editör


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