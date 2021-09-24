Eşini, iki çocuğunun gözleri önünde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum

Edinilen bilgilere göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi si 52053. Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. Üç çocuk sahibi Tuğba - Burhan Dursun çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Daha sonra Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını yanına alarak evden çıkan Burhan Dursun, ablasının yanına bıraktı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Durum üzerine kardeşinin hareketlerinden şüphelenen ablası polisi arayarak yaşadığını anlattı. Eve giden polis ekipleri kilitle olan kapıyı açamayınca Burhan D.'yi yakalamak için harekete geçti. Akabinde ise Yeşilevler Mahallesi tren hattında yakalanan Burhan D.'den alınan, anahtarı alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve girdiklerinde Tuğba Dursun'u yatak odasında aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde buldu. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tuğba Dursun hayatını kaybetti.

KIZININ YANINA GELEN ANNE KAHROLDU

Öte yandan kızının yanına kahve içmeye gelen acılı anne Rukiye Çermikli, kızının öldürüldüğünü öğrenince ağıtlar yaktı.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLAMIŞ

Ayrıca, Burhan Dursun'un eşini iki çocuğunun gözleri önünde bıçakladığı, 13 yaşındaki oğullarının ise olay sırasında okulda olduğu ifade edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tuğba Dursun toprağa verilirken katil zanlısı Burhan Dursun'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dursun'un ifadesinde eşiyle yaklaşık 10 yıldır tartıştıklarını ancak büyüklerinin araya girmesiyle barıştıklarını anlattı. Son zamanlarda eşinin kendisine hakaret ettiğini ve onurunun kırıldığını anlatan Dursun, " Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık” ifadelerini kullandı.

Maddi yönden zorluk yaşadıkları için birikim yapmakta zorlandıklarını ifade eden Dursun, eşinin kendisine, ‘Sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum’ dediğini söyleyerek gururunun incindiğini kaydetti.

OLAY ANINI ANLATTI, KAN DONDURDU

Olay anını anlatan Dursun, şunları söyledi:

"Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimi boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba’ diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım”

İfadesi alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.