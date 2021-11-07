Eşini komşusu ile birlikte gördü, kıskançlıktan deliye dönen adam komşunu pompalı tüfekle öldürdü!

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde market işleten C. S., 5 Kasım'da saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatıp, evine döndü.

İddiaya göre, C. S., 2 çocuğunun annesi Gülümser Sönmez ile otel işleten Burak Işık'ı evinin bahçesinde birlikte gördü.

POMPALI TÜFEKLE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Pompalı tüfeğini alan C. S., eşi ile Burak Işık'a peş peşe ateş etti. Sönmez ve Işık kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Işık'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. C. S. ise gözaltına alındı. Sönmez'in, ilk ifadesinde eşi ve komşusundan bir süredir şüphelendiğini ve namusunu temizlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C. S., tutuklandı. Gülümser Sönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.