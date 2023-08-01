Eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

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Eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

CESEDİ YOL KENARINDA BULUNDU

Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİ ÖLDÜREN POLİS TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Gülten A.'yı silahla vurduğu belirlenen boşanma aşamasındaki eşi olan polis memuru Mürsel A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Şahıs, Samsun'un Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mürsel A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Mürsel A. tutuklandı.

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