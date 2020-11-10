Eşinin aldattığından şüphelenen ünlü isim öyle bir şeyle karşılaştı ki...

Ünlü kadın televizyoncu ve yapımcı A.B.'nin dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin bir süre sonra değişmesi aklında soru işareti oluşmasına neden oldu. A.B. eşi K.B.'nin onu aldattığından şüphelendi.

Bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B’nden 2015 yılında çocuk dünyaya getiren A.B. bir süre önce çocuğundan duydukları karşısında şoke oldu.

Küçük çocuk annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Çocuğun bu sözü üzerine şüphelenen A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark etmesinin ardından yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

Görüntülerde, eşinin kadın kıyafetleri giydiğini, makyaj yaptığını ve 5 yaşındaki çocuklarıyla bu şekilde oyun oynadığını gördü. Şok yaşayan kadın, eşine hem boşanma davası hem de 'nitelikli cinsel taciz' suçundan dava açtı.

Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.

Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, "Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor" şeklinde cevap verdi.