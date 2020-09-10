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  3. Eşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu

Eşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin otoparkında yaşanan olayda, üzüm satıcısı, yanındaki bal satıcısını, eşinin kaybolan cep telefonu onun arabasından çıktığı için kavga ettikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle vurdu.

Eşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin otoparkında üzüm satarken, yanında bal satan vatandaşı pompalı tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Ölen vatandaşın eşinin kaybolan cep telefonunun cinayet zanlısının aracından çıktığı için şahısların kavga ettikleri ortaya çıktı.

Eşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu

KARISININ CEP TELEFONU İŞ ARKADAŞININ ARACINDAYMIŞ

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesinin otoparkına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkında aracı ile üzüm satan Davut Mutlu'nun (49) eşinin cep telefonu kayboldu. Bir süre cep telefonunu arayan Mutlu, üzüm satmak için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracı ile bal satan B.Ö.'nün (48) yanına gelen Mutlu, burada cep telefonunu aramaya devam etti. Cep telefonu B.Ö.'nün aracında çıkınca şahıslar arasında tartışma çıktı. Araya giren vatandaşlar şahısları ayırdı. Olay günü otoparkta tekrar karşılaşan Mutlu ve B.Ö. arasında kavga çıktı.

Eşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu

ZANLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çıkan tartışma sırasında aracındaki pompalı tüfeği alan B.Ö., Mutlu'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Mutlu, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Eşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu

Berna Akkaya
Editör


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