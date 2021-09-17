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  3. Eşiyle tartışan adam sokakta av tüfeğiyle terör estirdi! Gazetecilere verdiği yanıt polisi bile şaşkına çevirdi!

Eşiyle tartışan adam sokakta av tüfeğiyle terör estirdi! Gazetecilere verdiği yanıt polisi bile şaşkına çevirdi!

Antalya'da Hüseyin Z. isimli şahıs eşiyle tartışınca mahallede terör estirdi. Olay yerine polislerin sevk edilmesi üzerine teslim olan şahısın gazetecilere verdiği cevap ise pes dedirtti.

Eşiyle tartışan adam sokakta av tüfeğiyle terör estirdi! Gazetecilere verdiği yanıt polisi bile şaşkına çevirdi!

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tarım Mahallesi 1650. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evdeyken eşiyle kavga eden ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hüseyin Z. (33), ruhsatsız uzun namlulu şarjörlü av tüfeğiyle mahalleye çıkıp terör estirdi. Sokağı turlayıp havaya rastgele ateş açan şahıs, mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim oldu.

Eşiyle tartışan adam sokakta av tüfeğiyle terör estirdi! Gazetecilere verdiği yanıt polisi bile şaşkına çevirdi!

VERDİĞİ YANIT PES DEDİRTTİ!

Hüseyin Z. ekipler tarafından polis merkezine götürüldüğü esnada, gazetecilerin ‘Silahı internetten mi aldın?” sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” cevabını vermesiyle polisleri bile şaşkına çevirdi. Pes dedirten yanıtından sonra polislere "hadi gidelim" diyen Hüseyin Z., polis aracına bindirildi. Sağlık kontrolünden geçen şahıs işlemlerin ardından polis merkezine götürüldü.

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