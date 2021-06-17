Eşiyle tartıştı, öfkeden deliye döndü! Eşi ve 5 çocuğunu diri diri yakacaktı

Ordu'da evli çift arasındaki tartışma az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Eşiyle tartıştıktan sonra gözü dönen adam, içinde 5 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi.

EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Ordu Ünye'de akşam saatlerinde Çınarlık Mahallesi'ndeki 4 katlı evin çatı katında meydana gelen olayda Hüseyin D. eşi ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonrası öfkeden deliye dönen adam evdeki eşyaları eşi ve çocuklarının şaşkın bakışları arasında yatak odasına taşıdı. Eşyaları ateşe veren adam içinde eşi ve çocuklarının bulunduğu evini yakmaya kalktı.

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Alevler kısa sürede evi sararken korkuya kapılan eş, 5 çocuğunu da alarak son anda evden çıkmayı başardı. Anne ve 5 çocuğu alevlerden son anda kurtulurken ev kullanılamaz hale geldi. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Evi yaktıktan sonra kayıplara karışan Hüseyin D.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.