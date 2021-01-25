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  3. Eşiyle yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafta kendini tanıyamayan kadın kocasını bıçakladı!

Eşiyle yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafta kendini tanıyamayan kadın kocasını bıçakladı!

Meksika'da kocasının telefonunda bir kadınla fotoğrafını gören eş, kıskançlık krizine girerek bıçağa sarıldı. Kocasının açıklama yapmasına bile izin vermeye kadın bıçağı alıp kocasını delik deşik etti.

Eşiyle yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafta kendini tanıyamayan kadın kocasını bıçakladı!

Meksika'da yaşanan akıllara durgunluk veren olayda, Leonora isimli kadın, eşinin telefonunda bir fotoğraf gördü. Çiftin gençken çekilmiş fotoğrafında kendini tanıyamayan kadın kocasının kendisini aldattığını düşündü. Cinnet geçiren Leonora kocasına saldırdı. 

'BAŞKA KADIN' DÜŞÜNCESİ GÖZÜNÜ DÖNDÜRDÜ

Kocasının konuşmasına fırsat vermeyen kadın eşini defalarca bıçaklamaya başladı. Yaralı eş zor bela karısının elinden bıçağı almayı başarıp, söz konusu fotoğrafın gençken beraber çektikleri fotoğraf olduğunu söyleyince Leonora sakinleşti.

Komşularının evden gelen seslerden dolayı polisi araması üzerine eve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Leonora'nın kocasını hastaneye kaldırırken polis, Leonora'yı gözaltına aldı.

Eşiyle yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafta kendini tanıyamayan kadın kocasını bıçakladı!

SORGUSU SÜRÜYOR

Polis, kavganın sebebi olan fotoğrafın Leonora ve kocasının yıllarca önce çekmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu ve kocasının kendisi ve karısıyla beraber gençken çektikleri fotoğrafları telefonunda bir dosya şeklinde topladığını söyledi. Gözaltına alınan Leonora'nın ifadesi devam ediyor.

Eşiyle yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafta kendini tanıyamayan kadın kocasını bıçakladı!

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