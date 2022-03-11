Eskatologya ne demek, TDK'ya göre Eskatologya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eskatologya ne demek? Eskatologya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eskatologya kelimesi. Peki eskatologya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eskatologya nedir, eskatologya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESKATOLOGYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eskatologya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eskatologya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre eskatologya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanın ve dünyanın sonunu, öbür dünyayı anlatmaya çalışan tanrı bilimi kolu

