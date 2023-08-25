Eski ABD Başkanı Donald Trump teslim oldu, sabıka fotoğrafı dünya gündemine oturdu

2020 seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan ve uzun süre dava sonucunda yeni bir aşamaya geldi ceza evine teslim olması gereken Eski ABD Başkanı Donald Trump, cezaevine gelerek teslim oldu sanık fotoğrafı çektirdi, çektirdiği sanık fotoğrafı dünyanın gündem oturdu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump teslim oldu, sabıka fotoğrafı dünya gündemine oturdu

Trump, akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekildiği belirtildi.

200 BİN DOLAR KEFALET BEDELİNİ ÖDEDİ

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.

Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hapishanede çekilen sanık fotoğrafı yayımlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump teslim oldu, Sabıka fotoğrafı dünya gündemine oturdu

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.

Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var." dedi.

"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor." açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.

AMERİKALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davasıyla ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü.

2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Trump'a yönelik davaları, bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumladı.

Diğerleri ise davaları "cadı avı" olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump teslim oldu, Sabıka fotoğrafı dünya gündemine oturdu

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.

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