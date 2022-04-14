Eski Ak Partili Bakan parti kuruyor! Ankara’da yeni parti hazırlıkları başladı

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Eski Bakanlardan Ali Babacan'ın kendi partisini kurmasının ardından Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de kendi partisini kurmak için adım attığı iddiaları gündeme oturdu.

ANKARA’DA PARTİ HAZIRLIKLARI

Türkiye'de 2018 seçimlerinden itibaren uygulanmaya başlanan 50+1 sistemi nedeniyle çok sayıda yeni parti de Türk siyaset hayatına katıldı. AK Parti cephesinde Davutoğlu ve Babacan'ın parti kurmasının ardından yeni bir isim daha kendi partisini kurmak için kollarını sıvadı. Oda TV’nin haberine göre, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, parti kurmak için hazırlıklara başladı. Ayrıca Şahin'in yeni partisi için Ankara'da bina arayışında olduğu diğer iddialar arasında yer alıyor.

SAFFET KAYA DA PARTİDE YER ALACAK

Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamının eski DYP ve AK Parti Milletvekili Saffet Kaya olduğu ve partinin toplantı ve özel görüşmelerinin Kaya'nın ofisinde yapıldığı bilgilerine ulaşıldı. Saffet Kaya'nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin'in başkanlığındaki ilk toplantıya, Kayseri'den iş insanı Halil İbrahim Çevik, Bursa'dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya’nın katıldığı görüldü.