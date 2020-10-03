Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? soruları Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı'nın hayatını kaybetmesinin ardından araştırılıyor. İşte detaylar...
Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, İstanbul'un Kartal ilçesindeki otomobilinin içerisinde gece saat 01.00 sıralarında ölü bulundu. Yazıcı'nın ölümü siyaset dünyasında üzüntüye neden olurken Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...
ESKİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı 54 yaşındaydı. AK Partili Yaşar Yazıcı, 2002 – 2014 yılları arasında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunmuştur.
NEDEN ÖLDÜ?
Edinilin bilgilere göre akraba ziyaretçi için İstanbul Kartal'a gelen Yaşar Yazıcı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yazıcı'nın cenazesi bugün Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.