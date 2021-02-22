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  3. Eski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyor

Eski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyor

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisinin ardından taraftarlar takımı 2 kez şampiyonluğa ulaştıran Alman teknik direktör Christoph Daum'un takımın başına geçmesini istiyor.

Eski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyor

Süper Lig'de evinde Göztepe'ye 1-0 yenilen ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un koltuğu sallanmaya başladı. Ligin 26.haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçındaki olası istenmeyen bir sonuçta Erol Bulut'un görevine son verileceği iddia edilirken Fenerbahçe taraftarı takımın başına geçmesini istediği kişiyi seçti.

TARAFTAR DAUM'DA KARAR KILDI

Sosyal medya üzerinden görüşlerini dile getiren taraftarlar takımın başında iki kez şampiyonluk yaşayan Christoph Daum'u takımın başında görmek istiyor.

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SERHAT AKIN DA "DAUM" DEDİ

Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'da Daum'un takımın başına geçmesini isteyenler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"GS maçında sonra belki yarın geç olabilir dedim! biz inanıyoruz hocamıza dendi, ben yine diyorum yarın çok geç bugün Daum" 

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DAUM'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar aldığı günlerde Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafı paylaşmış ,Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadesini kullanmıştı.

Eski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyorEski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyor

Eski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyorEski aşk yeniden alevlendi! Fenerbahçe taraftarı Christoph Daum'u istiyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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