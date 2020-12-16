Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bakanlarından biri olan hukukçu Atilla SAv, ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğdu. Tanınmış siyasetçilerden biri olan Sav'ın ölüm haberiyle vatandaşlar, arama motorlarında, Eski Bakan Atilla Sav kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ESKİ BAKAN ATİLLA SAV KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

89 yaşındaki Atila Sav, 1931 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki ve siyasal konularda yazı ve makaleler yayımlayan, tiyatro eleştirmenliği ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanlığı da yapan Sav, evli ve iki çocuk babasıydı.

ATİLLA SAV NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından Atilla Sav’ın hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine tüm sevenleri ve siyaset camiası yasa boğuldu.

Durakoğlu sosyal medya hesabından, “O'nu kaybettik. Mektuplarını çok özleyeceğim. Mesleğimiz adına taşıdığı duyarlılıklarını, daktilosunda yazdığı mektuplarla ifade eden baba dostum örnek bir hukukçuydu. Allah rahmet eylesin” paylaşımında bulundu.

Ölüm nedenine ilişkin resmi kaynaklar ve yakın çevresi tarafından henüz bir açıklama yapılmayan Sav'ın cenazesinin, yarın Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.