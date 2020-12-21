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  3. Eski başhekim Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski başhekim Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

Balıkesir'de ölümcül koronavirüse yakalanan eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Serkan Munis hayatını kaybetti. 43 yaşında hayata gözlerini yuman Munis'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski başhekim Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Balıkesir... 

ESKİ BAŞHEKİMDEN ACI HABER

1 ay önce koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan eski  Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Serkan Munis (43), durumu ağırlaşınca entübe edildi. Ancak Munis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Munis'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski başhekim Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 246 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 97’ye yükseldi.

Bugün toplam 158 bin 892 test yapıldı. Semptom gösteren 3 bin 546 kişiyle birlikte toplam 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601 oldu.

Bugün iyileşen 21 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 800 bin 286’ya yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 347 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 olarak duyuruldu.

Eski başhekim Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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