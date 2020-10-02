Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, hayatını kaybetti

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı 71 yaşındaki Zeki Ergezen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergezen'in oğlu Muaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Babam Zeki Ergezen’i Ankara Başkent hastanesinde kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Zeki Ergezen'in kanser hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Edinilen bilgiler göre Ergezen'in cenazesi, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.

İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Babm Zeki Ergezen’i Ankara Başkent hastanesinde kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin — muaz ergezen (@muazergezen) October 2, 2020

ZEKİ ERGEZEN KİMDİR? NERELİ?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.