Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı aynı zamanda da AK Parti'nin kurucularından olan Zeki Ergezen hayatını kaybetti. Ankara'da tedavi gören Ergezen, 71 yaşında vefat etti. Peki, Zeki Ergezen kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

ZEKİ ERGEZEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ergezen, evli ve 4 çocuk babasıdır.

NEDEN ÖLDÜ?

71 yaşındaki Zeki Ergezen, Ankara'da kanser tedavisi görüyordu. Eski bakan, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.