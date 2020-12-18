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  3. Eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronavirüsten öldü

Eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronavirüsten öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin bir dönem belediye başkanlığını yapan İsmail Turan, koronavirüs tedavisi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kırıkhan'ın yeni Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, ''Kırıkhan'ın efsane bir belediye başkanı olan İsmail Turan ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. '' diyerek yakınlarına başsağlığı diledi.

Eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronavirüsten öldü

Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan ölümcül koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Turan, bir süre önce yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıkması üzerine Kırıkhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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Hastalığı ağır geçiren İsmail Turan, yoğun bakımda bugün sabaha karşı fenalaşarak hayatını kaybetti.
Turan için Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Kırıkhan Belediyesinde yapılan törenin ardından İsmail Turan'ın cenazesi toprağa verildi.

YENİ BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, "Kırıkhan'ın efsane bir belediye başkanı olan İsmail Turan ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronavirüsten öldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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