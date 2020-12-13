Eski Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'ın en acı günü!

Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'ın ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ, 26 Kasım'da koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Acı haberin üzerinden çok geçmeden annesi Sevim Bozdağ da salgında dün koronavirüsten hayatını kaybetti. Sevim Bozdağ'ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Hacı Ahmet Mezarlığı'nda Uğur Nihat Bozdağ'ın yanında toprağa verildi.

''KURALLARA UYALIM, BU İLLETE YENİLMEYELİM''

Ağabeyi ve annesini arka arkaya kaybetmenin acısını yaşayan Yakup Hamdi Bozdağ, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, çok üzgün olduğunu belirtti.

Paylaşımında dostlarından taziyeleri de telefon ve mesaj yoluyla iletmelerini isteyen Bozdağ, "İki hafta önce ağabeyim Nihat Bozdağ'ı bugün de canım annem Sevim Bozdağ'ı Covid-19 salgınından dolayı kaybettim. Mekânları cennet olsun, toprakları nurlarla dolsun. Kısa bir süre içinde en yakınlarını kaybeden ve içi yanan bir kardeşiniz olarak lütfen bilim kurulumuzun, sağlık bakanlığımızın ve devletimizin üzerinde ısrarla durduğu kurallara (maske- mesafe- temizlik) uyalım ve uyaralım. Dünyayı yakan bu beladan kurtulmak istiyorsak millet olarak kurallara riayet edelim, bu illete yenilmeyelim. Bu nedenle taziyelerin telefon ve mesaj yoluyla iletilmesi rica olunur" dedi.