Eski CHP Erzincan milletvekili Hasan Çetinkaya hayatını kaybetti

CHP'nin eski milletvekili olan Hasan Çetinkaya'dan üzücü bir haber geldi. CHP Erzurum İl Başkanı Ayhan Doğan, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Doğan, Çetinkaya'nın ölümüne ilişkin yayınladığı başsağlığı mesajında, “Çetinkaya’nın Ankara‘da vefatını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 02.12.2020 Çarşamba TBMM'de saat: 11.00' de yapılacak tören sonrası Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Ankara- Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir. CHP İl örgütü olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

CHP Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?