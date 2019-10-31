Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!
Son dakika haberine göre eski CHP milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
Son dakika haberine göre eski CHP milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Erdem 489 gün sonra tahliye edildi.
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