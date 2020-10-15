Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM tartışmalarını yorumladı

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde göreve gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'ın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündem oldu.

Engin Yıldırım, sosyal medya hesabında AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılanma kararının alt mahkeme tarafından uygulanmamasını eleştirerek, “Işıklar yanıyor” ifadesini kullandı. Yıldırım, paylaşımında AYM binasının fotoğrafını da yer verdi.

Engin Yıldırım'ın tweeti sonrası başta İçişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere birçok kurum ve siyasiden tepki geldi.

Konu hakkında kamuoyunda hararetli tartışmalar sürerken, Abdullah Gül de tartışmalara dahil oldu.

ABDULLAH GÜL'DEN AÇIKLAMA

Abdullah Gül, tartışmalar ile ilgili “Bizim partimiz kapatıldı, benim Cumhurbaşkanlığı'mla ilgili malum kararlar alındı, tenkit ettik ama bu kadar, böyle saldırmadık açıkçası. Bunu çok üzücü olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.