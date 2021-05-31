İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alınan Eski Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Eski Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte cevaplar...

ESKİ DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANI KAMURAN YÜKSEK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1980 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde doğan olan 41 yaşındaki Kamuran Yüksek, ilkokulu Karayazı/Çelo (Sarı Güzel) köyünde, ortaokulu ve liseyi Denizli’nin Honaz ilçesinde okudu.

1997 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümünde öğrenim gördüğü öğrenimini yarıda bırakarak, aktif siyasete girdi.

1998-2000 yılları arasında siyasi çalışmaları kapsamında Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) gençlik kollarında görev aldı.

HADEP İstanbul, Denizli ve Diyarbakır gençlik kollarında görev alan Yüksek, HADEP'in kapatılmasının ardından Demokratik Halk Partisi (DEHAP) gençlik kolları genel merkez yöneticisi olarak siyasi çalışmalarını sürdürdü.

Üyesi olduğu partilerin kapatılması üzerine 2006 yılında kurulan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP’nin) parti meclis üyesi olarak görev yapan Kamuran Yüksek, 2007 yılında Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

2009 yılında Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un Eş Genel Başkanlığını yaptığı DTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Yüksek, siyasi faaliyetleri ve politik duruşu nedeniyle 14 Nisan 2009’da tutuklandı. Beş yıl boyunca Diyarbakır Cezaevinde kalan Yüksek, 12 Nisan 2014 tarihinde cezaevinden tahliye oldu.

Yüksek, 17 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşen Barış ve Demokrasi Partisi 3. Olağan Kongresi’nde isim değişikliğine gidilerek Demokratik Bölgeler Partisi adını almış ve yapılan oylamada Emine Ayna ile birlikle DBP eş genel başkanlığı görevine seçilmiştir.