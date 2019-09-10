Eski dostun arasına eks aşk mı girdi

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına eski aşk Furkan Andıç girdi iddiası magazin gündemine düştü. Peki Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz sevgili mi merak edilen konular arasına girdi.

Bu söylenti Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat’ın arasının açılmasına neden oldu.

Birbirlerini Instagram’da takip etmeyi bıraktılar. Dilan Çiçek Deniz 2014’te katıldığı Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat dördüncü seçilmişti.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

2. Sayfa programının haberine göre; Deniz ile Pusat, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Öte yandan Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat, güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu zamana 5 yıldır yakın arkadaştı. Hatta Deniz, geçtiğimiz yıl Aybüke Pusat'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden beraber çekildikleri kareleri paylaşarak kutlamıştı. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ise 1 yıl süren beraberliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.