Eski dünya şampiyonu Andy Fordham hayata gözlerini yumdu

Tüm dünyada Dart sporunun popüler figürlerinden Andy Fordham'ın ölümünün şoku yaşanıyor. Perşembe günü BDO tarafından Facebook sayfasında yayınlanan bir açıklama üzücü haberi doğruladı. Açıklamada, "Oyunun gerçek bir centilmeni olan ve herkes tarafından derinden özlenecek olan dart efsanesi Andy 'The Viking' Fordham'ı kaybettiğimizi duyduğumuz için çok üzgünüz.. Kalbimiz ve düşüncelerimiz şu anda ailesiyle birlikte” ifadelerine yer verildi.

Üzücü haberin ardından sosyal medyada Andy için taziye mesajları yayımlandı. Arkadaşları, sevenleri şampiyon adına tag açtı.

Eski dart oyuncusu Bobby George, Twitter'da "Andy Fordham'ın vefat ettiğine dair yıkıcı haberi duydum. O nazik bir devdi ve herkes tarafından sevildi. Eşi Jenny'ye, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

İki kez PDC dünya şampiyonu olan Adrian Lewis da şunları yazdı: “Bir efsanenin, Andy Fordham'ın vefatını duymak üzücü. Düşüncelerimiz ailesiyle aynı üzüntüde”