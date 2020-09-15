Eski eşini kızının önünde vuran sanıktan savunma: Öldürmek istesem öldürürdüm!

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayıp, engelli kalmasına neden olan Özkan Yarbi (35), tutuklu yargılandığı davada, eski eşini öldürme ya da yaralama niyeti olmadığını savunarak, "Talihsiz bir şekilde yaralandı" dedi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ARACI ISSIZ BİR YERE SÜRDÜ

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde, 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden biraraya gelme teklifinde bulunması üzerine tartışma çıktı. Tartşma sırasında Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı anda inip kaçmaya başladı. Yarbi ise Koç'a pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Özkan Yarbi hakkında ise "kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

"TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE YARALANDI"

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ise ayağındaki rahatsızlık nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Tutuklu sanık Yarbi, olayda öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Kendisi beni yanına çağırdı. Öldürmek istesem öldürürdüm. Korkutmak için ayağının yanına sıkmak istemiştim. Talihsiz bir şekilde yaralandı. Olaydan sonra kardeşini arayıp, "Ablanız yaralandı" dedim. Sonrasında gidip teslim oldum. 16 aydır cezaevindeyim, iş yerim kapalı, yaşlı annem ve babam var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastı olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesi karar vererek erteledi.