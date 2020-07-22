Eski futbolcu David Villa, tacizle suçlanıyor!

Yıllarca İspanya La Liga'da Barcelona ve Valencia formaları giyen yıldız futbolcu, kariyerinin sonlarını Amerika'da geçirme kararı almıştı. Sene başında futbolu bıraktığını açıklayan David Villa, skandal bir haberle tekrar gündeme geldi. İspanyol futbolcunun, eski takımı New York City'de görev yapan bir stajyere tacizde bulunduğu iddia edildi.

David Villa'nın, Amerika Birleşik Devletlerinde New York City forması giydiği dönemde, bir kulüp çalışanına taciz ettiği söylentileri çıktı. Skyler adlı çalışan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda Villa'nın kendisini taciz ettiğini açıkladı ve "New York City'de yaşadığım taciz o kadar kötüydü ki şu an profesyonel spor beni korkutuyor. Spor alanında kalmak bana korku veriyor. Tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıkları bu aşağılık şey hayallerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.

"PATRONUM BUNUN KOMEDİ MALZEMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU"

David Villa tarafından tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Skyler isimli kadın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara şöyle devam etti, "Bu stajı bulduğumda hayatımın imkanını yakaladığımı zannetmiştim. Yaşadığım şey ise David Villa'nın her lanet günde bana dokunması oldu. Patronum ise bunun harika bir komedi malzemesi olduğunu düşünüyordu. Günün birinde hikayelerini yüksek bir sesle anlatan yeterince cesur kadınlar, benim kahramanlarım."

Skyler, David Villa'nın her gün tacizde bulunduğunu iddia ederek, "Okşandığımı, dalga konusu olduğumu ya da arkadan dürtüldüğümü bilerek, bunu her gün apaçık belli etmiyormuşum gibi bir algının oluştuğu bir işte, ikide bir bana korkunç bir tutum sergilediğimi söylemeleri de komik bir durum." ifadelerini kullandı.