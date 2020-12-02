Eski Galatasaray Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü Cesare Prandelli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde teknik direktör Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Prandelli'nin tecrit altına alındığı, takımın da sağlık protokollerin öngördüğü prosedürü izlemeye devam edeceği kaydedildi.

10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, İtalya Kupası 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.

Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı. 63 yaşındaki teknik adamın kısa süreli Galatasaray kariyeri, beklenileni verememişti. Galatasaray'ın başında 16 maça çıkan Prandelli, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.