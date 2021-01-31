Eski Galatasaraylı Jean Michael Seri, Bordeaux'a kiralandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, Fransa ekibi Bordeaux'a kiralandı. İngiltere'nin Fulham takımının oyuncusu olan Seri, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde orta saha alternatifleri listesinde bulunuyordu.

Bordeaux Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Fransa'nın Nice takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Seri, 2018'de 30 milyon avro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olmuştu. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Seri, 37 maça çıkıp 2 gol atmış ve bir Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Seri, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda 2 maça çıkmıştı.