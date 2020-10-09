Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç koronavirüse mi yakalandı?

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabında koronavirüs test sonucuna ilişkin açıklamada bulundu.

ESKİ GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF KILIÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim."

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ KİMDİR?

Akif Çağatay Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya'nın Siegen kentinde doğdu. Aslen, Samsun'un İlkadım ilçesi sınırlarında yer alan Ataköy'lü olan Kılıç, 10 yaşına kadar Almanya'da yaşadı.

Ailesinin Türkiye'ye dönmesinin ardından lise eğitimini İstanbul'da, lisans eğitimini ise İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde "Siyaset ve Avrupa Çalışmaları" bölümünde tamamladı.

Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gören Akif Çağatay Kılıç, Sabancı Holding Universal Trading UK Şirketi'nde (Londra) satın alma görevlisi olarak bir yıl süreyle İngiltere'de görev aldı.

2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde Danışman olarak çalışma hayatına devam eden Kılıç, bu süreç içerisinde Başbakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı gibi görevler üstlenerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Sayın Erdoğan'ın kurmay ekibinde uzun yıllar görev yaptı. Kılıç ayrıca, özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlendiği bu dönemde, yurtdışı gezilerinin çoğunda Sayın Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı.

Akif Çağatay Kılıç, AK Parti'nin Samsun'da yüzde 61.86 oy oranı aldığı 12 Haziran'daki seçimler sonucunda milletvekili oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevine başladı.

26 Aralık 2013- 19 Temmuz 2017 tarihleri arasında 61, 62, 63, 64 ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Akif Çağatay Kılıç, Samsun Milletvekili olarak TBMM devam etmekte olup, çok ileri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.