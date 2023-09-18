Eski hakimin oğlu vatandaşların üzerine araba sürmüştü! hakkında karar verildi

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası ise eski cumhuriyet savcısı olan Görkem S. G. hakkında karar verildi

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Eski hakimin oğlu vatandaşların üzerine araba sürmüştü! hakkında karar verildi

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem S. G. hakkında yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Göçmen'in 9 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası ise eski cumhuriyet savcısı olan Görkem S. G. 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen'in 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle verilen kararı bozmuştu. Yeniden yapılan yargılama esnasında alınan raporda, Görkem S. G'in ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilmişti.

Eski hakim oğlu ile birlikte vatandaşların üzerine araba sürmüştü! hakkında karar verildi

ARACI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRMÜŞTÜ

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Oğlunun avukatı olan Aynur G ise, savunma haklarının kısıtlandığını söyleyerek, "Adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim linç edilmek üzereyken canını kurtarmak amacıyla elindeki tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde olay yerinden kaçmaya çalışmıştır. Görüntülere bakıldığında müvekkilin araç içindeki şoför mahallinde camın kapalı bulunduğu, A.A.'nın camının açık bulunduğu ve kalabalık grubun bu cam üzerinden içeri sarkarak A.A'yı görmeksizin müvekkili darp etmeye çalıştıkları ortadadır. Bu nedenle A.A'nın yaralanmasına ilişkin eylemin müvekkille hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Müvekkile yönelik saldırı yapmak isteyen kalabalığın A.A'nın oturduğu taraftaki açık cam üzerinden saldırıları esnasında yaralandığı açıkça ortadadır" dedi.

HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Görkem S. G'in, Muhammed Ali Yalçın'a yönelik "olası kasıt ile yaralama" suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme sanık G'in Cebrail Şık'a yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanığın, Zişan Mert Durmuş'a yönelik eylemi nedeniyle 9 ay, A.A.'ya yönelik eyleminden 1 yıl 7 ay 15 gün, Recep Göçer'e yönelik eyleminden 2 yıl 10 ay, diğer 3 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 3'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. G'in toplamda 9 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

KAYNAK. İHA

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KAYNAK: İHA

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