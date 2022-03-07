Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kitap çıkarıyor! İsmi tartışmalara neden oldu! "Burası Çok Önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir süredir siyasetten ve haberlerden uzak bir yaşam sürüyor. Düğün ve törenlerde görülen Albayrak, bu defa kaleme aldığı kitabıyla geri dönüyor. Konuşmalarında en çok yer verdiği "Burası çok önemli" cümlesini kitap haline getiren Albayrak, yeni ekonomi kitabını piyasaya sürdü.

KİTAP İSMİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Berat Albayrak, kitabına verdiği isimle tartışma konusu oldu. Bir kesim esprili yaklaşımına destek verirken, diğer bir kesim bu durumdan memnun olmadı. Ön satışa çıkan 288 sayfalık Berat Albayrak’ın kitabına dair tanıtım bülteninde, “Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. EVET! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik” ifadelerine yer verilerek, şu satırlar eklendi:

"Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."