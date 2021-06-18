Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan haber var: Kalender çiftinin düğününde görüntülendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasının ardından uzunca bir süre gündemden uzak kalana eski Bakan Berat Albayrak, aylar sonra bir düğün töreninde görüntülendi.

EŞİYLE BİRLİKTE DÜĞÜN TÖRENİNDE

Dijital Gaste'nin haberine göre, İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleşen düğüne katılan Berat Albayrak ve eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

KISA BİR KONUŞMA YAPTI

"Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin" sözleriyle damat Aykut Kalender'e tebriklerini ileten Albayrak'ın, törende kısa bir de konuşma yaptığı öğrenildi.

Berat Albayrak aylar sonra cuma namazında ortaya çıktı

AK PARTİLİ DAVETLİLER DE VARDI

Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile bazı AK Partili davetlilerin de katıldığı öğrenildi.

Berat Albayrak istifa etti

INSTAGRAM'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

8 Kasım 2020'de Instagram'dan paylaştığı bir mesajla istifa eden Berat Albayrak, o günden sonra sosyal medya hesaplarını kapatmış ve gündemden uzaklaşarak uzun bir süre kameralara görünmemişti.

Berat Albayrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berat Albayrak biyografisi