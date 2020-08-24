Eski karısının sevgilisinin cinsel organını Samuray kılıcıyla kesti!

54 yaşındaki Carlos Sande Fidalgo, eski eşi ve erkek arkadaşını Portekiz'in İspanya sınırında bulunan Gondufe köyüne kadar takip etti.

Eski eş, çiftin kaldığı eve gizli gizli girdi. Carlos, eski karısını sandalyeye elektrik kablosu ile bağladıktan sonra kadının gözlerinin önünde eski erkek arkadaşının cinsel organını bıçakla kesti.

Vahşetin yaşandığı evden kaçmayı başaran kadın polise gitti. Olay yerine gelen polis, kadının erkek arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı. Carlos, olaydan sonra kaçıp yakınlarda bulunan bir köprüden atlayarak hayatına son verdi.

Yerel kaynaklar, Carlos 'un eve girdikten sonra eşi Nuria Rodriguez'i sandalyaye bağladığını ve erkek arkadaşı Luis Miguel Fernandez'e altı saat boyunca işkence yaptığını, Japon kılıcı ile adamın cinsel organını kestiğini ve öldürdüğünü yazdı.

Polis, iş adamı olan Carlos'un bu yılın başlarında ayrıldığı karısının aracına takip cihazı koyduğunu ve çiftin tatil yaptıkları köye kadar takip ettiğini söylediler.

Carlos, cinayeti işledikten sonra aracını köyün yakınında bulunan bir köprünün yanına park edip köprüden atlayarak hayatına son verdiğini, cesedin sahil güvenlik tarafından bulunduğunu söylediler. Eski kocasının kendisini sandalyeye bağlamasından sonra vücudunda yaralar oluşan ve psikolojik travma yaşayan Nuria Rodriguez hastanede tedavi altına alındı.