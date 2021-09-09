Eski kız arkadaşının fotoğraflarını yayan sanığa 2,5 yıl hapis

18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı olan H.G.'nin uygunsuz haldeki fotoğraflarını cep telefonu kamerasıyla gizlice çekip şantaj yaparak sosyal medya hesabından da paylaştığı gerekçesiyle 2020'in Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. H.G. hakkında Mersin 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasında çıkan kararda, mahkeme sanık H.G.'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken fotoğrafları yaymasına yardım ettiği gerekçesiyle de M.K.'ye 2 yıl 1 hapis cezası verildi. Cezalarda iyi hal indirimi uygulanmadı. Kararın mahkemede kesinleşmesiyle birlikte 2 şüpheli de cezaevine girecek.