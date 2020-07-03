Eski milli futbolcu, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak

Almanya'nın Bild gazetesi, Bundesliga'da senelerce oynayan Halil Altıntop, gelecek sezon Bayern Münih Kulübü'nün U16 genç takımında yardımcı antrenörlük yapacak.

HALİL ALTINTOP, ALEXANDER MOJ'UN YARDIMCILIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Bild gazetesi, Halil Altıntop'un 4 ay önce Bayern Münih antrenman tesislerini ziyaret ettiğini anımsattı.

Bild gazetesi, Halil Altıntop'un söz konusu kulübün U16 genç takımını çalıştıran Alexander Moj'un yardımcılık görevini üstlendiğini okurlarına aktardı. Sırasıyla Schalke 04, Kaiserlautern ve Augsburg formalarıyla Bundesliga'da 351 maçta top koşturan Halil Altıntop, aktif futbola veda ettikten sonra antrenörlük çalışmalarına başlamıştı. VFB Stuttgart'ın teknik heyetinde 6 ay gibi bir süre yer alan Halil Altıntop, 4'üncü lig ekiplerinden Schwaben'de de antrenör olarak görev yaptı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Halil Altıntop gelecek sezon Bayern Münih'in U16 takımında antrenörlük görevi yapacak olmasına ilişkin "Genç oyuncular anlamında Bayern Münih, Avrupa çapında bir adres durumunda. Böyle bir grubun bir parçası olacağım için çok sevinçli ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

HALİL ALTINTOP KİMDİR?

Halil Altıntop, 8 Aralık 1982'de Almanya'nın, Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelmiştir.

Futbola ikizi Hamit Altıntop ile birlikte Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd takımında başladı. Sonrasında ise TuS Rotthausen, SG Wattenscheid 09 takımlarında amatör olarak futbol yaşantısına devam etti.

Halil Altıntop 2003'te Kaiserslautern'e transfer oldu. Halil Altıntop, Kaiserslautern'de ilk iki sezonunda beklenen performansı sergileyemedi. Halil, 2005-06 sezonunda attığı 20 golle gol krallığı yarışında Miroslav Klose'nin ardından 2. sırada yer aldı.

Halil Altıntop, bu performansıyla 2006-07 sezonu başında kardeşinin takımı olan FC Schalke 04 takımına transfer olmuştur.

2010'da Eintracht Frankfurt'a transfer olan Halil'in sözleşmesi 2011 Mayıs'ında bitmiş; 2010 yaz transfer döneminde, ismi uzun süre Eskişehirspor'lu anılmasına rağmen; 22 Haziran 2011'de Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanmıştır.

2012-2013 sezonunun sonunda Trabzonspor ile olan sözleşmesi feshedilen Türk milli oyuncu Halil Altıntop, Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından FC Augsburg ile sözleşme imzalamıştır.

Halil, Milli takım olarak Alman Milli Takımı'nın teklifini reddedip, Türkiye'yi seçmiştir. Milli takımın formasını ilk kez 30 Mart 2005 tarihinde Gürcistan'la yapılan maçta giymiştir. Milli takımla ilk golünü ise 8 Haziran 2005'de Kazakistan'a karşı atmıştır.

Halil, Türkiye'nin 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası 26 kişilik kadrosunda yer almış ancak daha sonra kadronun 23 kişiye indirilmesiyle kadrodan çıkarılmıştır.

Bundesliga ekiplerinden Kaiserslautern'de forma giyen Halil Altıntop 20 Haziran 2018'de yaptığı açıklamada futbol hayatını noktaladığını duyurmuştu. Altıntop'un futbolu bıraktığı Kaiserslautern'de alt yapıda yardımcı antrenör olarak görev alabileceği belirtmişti.

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması da giymiş olan Halil Altıntop, Almanya Bundesliga ekiplerinden görev yaptığı Kaiserslautern'de aktif futbol hayatına nokta koyduğunu açıklmaştı. Altıntop'un futbol kariyerine sona erdirdiği kulüpte alt yapıda yardımcı antrenörlük görevi üstlenebileceği de belirtmişti.

Altıntop, Kaiserslautern'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kulübün sportif direktörlüğü ile yapılan bir konuşmadan sonra, aktif futbolculuk kariyerime Kaiserslautern'de devam etmemeye karar verdim" ifadesini kullanmıştı.

Alman ekibi Kaiserslautern Sportif Direktörü Martin Bader ise, "Halil, bizimle sözleşmesini feshetmek istediğini bildirdi. Elbette bu karara saygı duyuyoruz. Halil'in uzun ve seçkin bir kariyeri var, bir futbolcu olarak çok şey kazandı ve çok fazla tecrübe kazandı. Şimdi, genç performans merkezimizde, örneğin U19'da yardımcı antrenör olarak ve genç yeteneklerimiz için bireysel bir antrenör olarak olası bir perspektifi tartışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.