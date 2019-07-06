Eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca intihar etti İzmit'te 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. MERDİVEN BOŞLUĞUNDA İNTİHAR ETTİ Eve giren polisler, Bünyamin Karaca'nın dubleks evinin merdiven boşluğunda intihar ettiğini gördü. Karaca'nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. KOMŞULARIN HABER VERMESİ ÜZERİNE POLİSLER GELDİ Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca'dan haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine polis geldi.



