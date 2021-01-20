Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te defnedildi

Yakınları ve ailesi tarafından naaşı Ankara'dan Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirilen Toker için aile mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Elif Köse, taziyeleri kabul eden Toker'in kardeşi Canan Toker'e başsağlığı diledi. Toker daha sonra toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Toker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Polat mesajında, "Safranbolu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşunda emeklerini unutamayacağımız ve ismi her zaman fakültemiz ile anılacak saygıdeğer Fethi Toker’in vefatından büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Karabük Üniversitesi adına merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

PROF. DR. FETHİ TOKER KİMDİR?

25 Ekim 1932'de Safranbolu'da dünyaya gelen Toker, ilkokulu bu kentte, ortaokulu ise Kastamonu'da bitirdi. 1951 yılında Edirne İlk öğretmen Okulundan, 1958 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünden mezun olan Toker, lisans eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD'ye gitti.

Fethi Toker'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Fethi Toker kimdir? Nereli? Nerelerde görev aldı?