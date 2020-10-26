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  3. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti

Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, beyin kanaması geçirmesi üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi sürecindeyken hayatını kaybetti.

Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi. DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev alan eski Bakan Durmuş, 

beyin kanaması geçirmesinin ardından ambulansla götürüldüğü Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilinirken daha fazla yaşama tutunamayan Durmuş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefat haberi üzerine ilk taziye mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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