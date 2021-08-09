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Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. İşte Detaylar...

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz Ankara'da rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağrı'dan dört dönem milletvekilliği yapmış olan Eryılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

ESKİ SAĞLIK BAKANI YAŞAR ERYILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'de Ağrı Doğubayazıt'ta dünyaya geldi. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi olan Eryılmaz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Uzmanlığını tamamlamasının ardından Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi. 1983 yılında üroloji doçenti olmaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemin ardından, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim oldu.

İlerleyen zamanlarda 18, 19, 20 ve 21. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

YAŞAR ERYILMAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalanan Eryılmaz, hastalığının ilerlemesiyle entübe edilerek hastanede tedavi altına alındı. Ancak, tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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