Eski sevgili dehşet saçtı! Yeni erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Olay, saat 15.30 sıralarında, İzmir'in Bayraklı ilçesinin Özkanlar semtinde 275/14 Sokak'taki parkta gerçekleşti. Y.Y. bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı Doğuş Ömer Şafak ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Y.Y., yanındaki bıçakla liseden bu yıl mezun olan Şafak'ı göğsünden bıçakladı. Doğuş Ömer Şafak kanlar içinde yere yığılırken, Y.Y. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şafak, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğuş Ömer Şafak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Şafak'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Y.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kıs süre sonra suç aleti bıçakla yakalanan Y.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.