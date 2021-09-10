Eski sevgilisi evinde ölü bulunmuştu! Yıldız futbolcuya mahkemeden rekor ceza geldi!

Eski nişanlısı Sherin Senler'e saldırıda bulunduğu iddiasıyla kendisine dava açılan ve mahkemeye çıkarılan Bayern Münih'in eski futbolcularından Boateng suçlu bulundu. Mahkeme Alman Milli takımının da formasını giyen oyuncuyu 1.8 milyon Euro'luk para cezasına çarptırdı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 2021 yılında ayrıldığı sevgilisinin 1 hafta sonra intihar etmesiyle de tüm dünyada gündeme gelmişti.

MAHKEME TARAFINDAN SUÇLU BULUNDU

Eski nişanlısı Sherin Senler'e saldırı iddiasıyla mahkemeye çıkan Boateng bu iddiaları reddetse de mahkeme deneyimli futbolcuyu haksız buldu. 33 yaşındaki Jerome Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Sherin Senler’e tehlikeli şekilde bedensel zarar verdiği nedeniyle suçlu bulundu.

SAVCI HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Savcı tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen futbolcu, açıklanan kararla birlikte para cezasıyla kurtuldu. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Münih yerel mahkemesi tarafından yargılanan Boateng, en üst sınırdan para cezasını uygun görüldü ve 1.8 milyon Euro cezaya çarptırıldı.

CAM MUMLUK FIRLATTI

Geçtiğimiz yıl Alman basınında çıkan haberlerle, Jerome Boateng’in eski nişanlısı Sherin Senler ile birlikte tatildeyken bir olay üzerine sinirlenerek genç kadına küçük bir cam mumluk fırlattığını ve dudağını yaraladığını duyurmuştu. Bu haber tüm ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

ESKİ SEVGİLİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Problemli bir aşk hayatı olan yıldız futbolcu, daha önce de eski sevgilisi olan model Kasia Lenhardt ile bir ayrılık yaşamış, bu ayrılığın üzerinden bir hafta geçtikten sonra 2021’in Şubat ayında genç kadın evinde ölü bulunmuştu..