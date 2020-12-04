Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'dan sevenlerine kötü haber!

Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kucağına alan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın ailesiyle birlikte yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıllar önce katıldığı Survivor yarışması ile adını duyuran Türk atlet kasım ayının son günlerinde ilk bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aydın, koronavirüse yakalandığını da Instagram hesabından duyurdu.

"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM"

Merve Aydın, "Çok dikkatliydik, maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti, oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı, o kendini izole etti. Sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim" dedi.

İlaç kullanamadığını belirten Merve Aydın, "Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece. Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamıyorum, bol bol C vitamini tüketiyorum" ifadelerini kullandı.