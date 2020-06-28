TRT'nin emekli başspikerlerinden Cihangir Göker, hayatını kaybetti. 77 yaşında yaşama gözlerini yuman Göker'in cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Peki Cihangir Göker kimdir? Kaç yaşında?

CİHANGİR GÖKER KİMDİR?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker, yıllarca görevini sürdürdüğü TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim Akademisi'nde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti.

AA'ya 26 Eylül 2019'da Türk Dil Bayramı ve Türk dilinin yaşadığı sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin verdiği röportajda, her Türk gencinin evinde mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Göker, "Dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkum olur." ifadesini kullanmıştı.

41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı. Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker’in naaşı 29 Haziran Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.