Eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın hayatını kaybetti

Memleketi İzmir'de solunum nedeniyle tedavi görenTürkiye'de bir zamanlar Turizm ve Devlet Bakanı olarak görev yapan Işılay Saygın hayatı kaybetti.

Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan Işılay Saygın, 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.

Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliğinin yanı sıra 51 ve 52'nci Hükümetlerde Devlet Bakanı görevini üstlenmişti. Saygın, 53'üncü Hükümette ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Hükümetlerde ise yeniden Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

IŞILAY SAYGIN KİMDİR?

Işılay Saygın 4 Nisan 1947 tarihinde İzmir Buca'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, 1973-80 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

Buca Belediye Başkanlığı görevini yaparken, 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevden ayrıldı. 2 yıl serbest mimar olarak görev yaptı. 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Milletvekilliği süresince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kadın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-1991) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği (1991-1995) görevlerinde bulundu.

51 ve 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde Devlet Bakanı ve İlk Kadın Çevre Bakanı, 53. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde İlk Kadın Turizm Bakanı, 54. ve 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Günümüzde Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyetinin başkanıdır.