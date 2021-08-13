Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu paylaşımıyla olay yarattı! Kadın sevgilisinin dudağına yapıştı!

Cinsel yönelimiyle sık sık magazin gündemine konu olan eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda da sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Kuyucuoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmındaki paylaşımında sevgilisi Börü'nün dudağına yapıştı.

Kısa süre içinde paylaşımı sosyal medyada çok konuşulan Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşının rahat tavırları ise dikkat çekti.

"HAYATIM ALT ÜST OLDU"

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulması hakkında açıklama yaparak "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti. En yakın arkadaşı tarafından afişe edildiğini belirten Kuyucuoğlu, "Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

22 Eylül 1990 İzmir doğumlu Senem Kuyucuoğlu 31 yaşında, başak burcudur. Babasının ismi İrfan Kuyucuoğlu, annesinin ismi ise Nergis Kuyucuoğlu’dur. Ancak anne ve babası, Kuyucuoğlu 8 yaşında iken ayrılmıştır. Gülşah Akpak adında bir ablası vardır.

Senem Kuyucuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?